【餐飲寒冬】美國Pizza Hut最大加盟商破產　關閉逾300家門市

受累新冠肺炎疫情，市民減少外出用餐消費，令餐飲業大受衝擊。外媒報道，在美國必勝客(Pizza Hut)最大的特許加盟商NPC International於7月初申請破產後，再與持有肯德基家鄉雞及必勝客的Yum!Brands於當地時間周一(17日)宣布，關閉約1/4的餐廳，即涉及逾300家必勝客門市，並出售剩餘的927家分店。

NPC在美國經營超過1,200家必勝客門市，以及近400家溫蒂漢堡(Wendy's)。

此前，有分析指假設NPC停止支付特許權使用費，Yum!Brands將可能損失高達5,420萬美元的年度特許權使用費收入，以及年度每股收益13美仙。根據其破產申請，必勝客和Wendy's是NPC的最大債權人。

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