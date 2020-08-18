【專家點評】陳蓓敏：中國人壽宜候低吸
2020年08月18日 11:00
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中美兩國周末會談取消，市場採取觀望態度。有消息指美政府暫時豁免五角大樓禁令，允許46天內，仍可使用中國電訊華為和中國製造的通訊設備，但仍要求解除與中國通訊設備商合作。為何46天，估計正是總統候選人首度辯論後，特朗普再按選情出牌。迄今民調顯示，拜登受支持度勝，現實卻是勝負難分。華爾街沉醉選舉蜜月期。
8月上半旬過去，昨日港股表現不俗，恒指曾升逾300點，重返25,500點水平。雖然收市升幅收窄，尚幸指數仍立於多條移動線上。中資金融股帶動做好。恒指新貴塵埃落定，為市場預期。雖然美團(03690)未能晉升入恒指新貴，股價回落幅度合理，始終是國指新貴，也不能輕視。阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團已積極啟動中、港兩地同步上市，集資金額涉及200億美元，有利帶動兩地市場氣氛。
隨着內地股市做好，上證指數重逾3,400水平，落後內地金融股應聲而上。中國人壽(02628)股價落後，昨日重返20關口。集團公布首7個月累計原保險保費收入按年升12.34%，達約4,551億元人民幣，較上半年表現，7月數據稍欠動力。早前銀保監允許，保險公司在配置權益類資產比例提高，有助險企靈活運用資本，提高潛在回報。建議候低吸納。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。筆者、客戶持有中國人壽)
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