【專家點評】陳蓓敏：中國人壽宜候低吸

中美兩國周末會談取消，市場採取觀望態度。有消息指美政府暫時豁免五角大樓禁令，允許46天內，仍可使用中國電訊華為和中國製造的通訊設備，但仍要求解除與中國通訊設備商合作。為何46天，估計正是總統候選人首度辯論後，特朗普再按選情出牌。迄今民調顯示，拜登受支持度勝，現實卻是勝負難分。華爾街沉醉選舉蜜月期。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。筆者、客戶持有中國人壽)

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