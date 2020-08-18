全球經貿戰：傳甲骨文加入競投TikTok

外地傳媒報道，甲骨文(Oracle)加入競標抖音國際版TikTok，現已與TikTok母公司字節跳動有過初步洽談，並在認真考慮是否收購這個在美國、加拿大、澳洲和新西蘭市場熱爆的影音分享應用程式。

報道引述消息指，甲骨文是與美國的一支投資團隊合作，這支團隊中的幾家投資公司已投資字節跳動，包括General Atlantic和紅杉資本(Sequoia Capital)等。

據講甲骨文是在上周五(14日)特朗普下令字節跳動必須在90天內轉移TikTok美國事業部門的股權之後才加入談判，而甲骨文的加入強化了投資團隊與微軟的競爭。微軟早在8月初就公開表示有意收購TikTok的美、加、澳、紐業務。

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