【專家點評】中國銀河：內需A股有咩好揀？

2020年上半年度，公司實現營業收入達到136億元人民幣，較去年同期增加2.51億元人民幣，實現按年增長1.88%，按行業細分，公司主營業務中機制紙、電力及熱力、化工用品、建築材料、酒店、融資租賃業分實現收入分別為115.58億元人民幣、0.78億元人民幣、0.66億元人民幣、1.79億元人民幣、0.07億元人民幣及5.23億元人民幣；分別較去年同期減少0.02%、減少14.23%、增長17.41%、減少41.70%、減少44.77%及減少44.77%。

截至2020年上半年，公司主營業務中建築材料以及化工產品貢獻的營收增量部分，抵銷了受疫情影響出現輕微下滑的機制紙業務，以及由於公司主動調整業務結構，因融資租賃及酒店業務縮減帶來的負面影響。

按地區劃分，2020年上半年公司在內地及海外的營業額分別為119.58億元人民幣及16.42億元人民幣，相比起去年同期分別增加7.08億元人民幣，以及減少4.57億元人民幣，分別按年增長6.29%及減少21.76%。其中，公司於內地業務貢獻收入87.92%，較去年同期增加3.64個百分點。

按季度劃分，公司2020年第一、第二季度實現營收分別為60.85億元人民幣及75.14億元人民幣，較去年同期分別減少0.74億元人民幣，以及增加3.26億元人民幣，可見公司在第二季度疫情實現了一定幅度的改善，考慮到第二季度全社會復工復產商進度尚未現下游積壓紙張去庫存，預計下半年在文化用紙及包裝用紙分別進入需求旺季後，將實現去庫存加速以及新訂單增加，保障公司總收入規模轉為增長。

財務表現方面，晨鳴紙業上半年綜合毛利率為25.11%，較去年同期減少1.82個百分點，今年上半年雙膠紙/銅版紙/白卡紙/靜電紙/防粘原紙的毛利率分別為23.41%/23.31%/22.64%/24.78%/27.91%/89.50%，公司上半年綜合毛利率下降1.82個百分點，期間費用率降低0.88每百分點。

2020年八月十日，晨鳴紙業發公告指出公司子公司黃崗晨鳴漿紙將與湖北黃崗市政府簽訂《黃崗晨鳴二期目建設協議書》，計劃投資128億元人民幣於四條年產量150萬噸的生產綫，並配套建設年產量52萬噸的機械漿生產綫，廠房包括污水處理、熱電項目，這可鞏固產能領先優勢，同時加速業務結構調整。

晨鳴紙業作為中國造紙企業龍頭，紙類產品種類齊全，生產系統穩定向好，融資租賃等非造紙業務持續降低，有助公司重新聚焦造紙主業，考慮到下半年即將到來的大學通訊、以及多個重要促消費活動對公司文化用紙與包裝用紙需求起到提振作用，加上紙漿價格低企，令集團成本有優勢。我們預測，公司2020、2021、2022年營收分別為309.06億元人民幣、333.39億元人民幣及353.65億元人民幣，淨利潤分別為13.77億元人民幣、17.37億元人民幣及23.42億元人民幣，對應市銷率分別為0.54倍、0.50倍及0.47倍，對應預測市盈率分別為13倍、10倍及8倍，維持「推薦」評級。

中國銀河國際證券

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