【專家點評】麥嘉嘉：內險股為何有勢可追？
2020年08月18日 11:20
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人民銀行進行7,000億元人民幣中期借貸便利(MLF)及500億元人民幣7天期逆回購操作，淨投放3,400億元，MLF超額續作規模較大，超市場預期，人行8月以來資金投放量明顯增加，一改6、7月資金淨回籠的趨勢，帶動內險及券商股做好。
恒指再次成功補回3月12日下跌裂口，第3日企小雙底頸綫25,200點之上，確認突破。市場焦點落在指數成分股變動身上，大熱股阿里巴巴(09988)因美國總統特朗普考慮進一步禁制更多中國科技企業而跌幅較大。雖然目前於本地上市的科網龍頭來自美國的收入佔比不高，但面對美國的制裁風險卻隨時成為股價沽壓藉口，加上早前已累積不少升幅，我們認為面對政治不穩定因素下，科技板塊有所調整。
另一方面，資金繼續追逐舊經濟板塊，內險股在估值落後下，有望得到支持。內險股現時平均市帳率(P/B)約1.3倍，較歷史平均值約1.6倍為低，估值優勢使板塊下行風險有限。在策略上，以中國人壽(02628)及中國平保(02318)為例，股價分別於18元及82元有技術支持，中國人壽首7個月原保費收益增長12.34%，7月高位見21.9元，若股價回至20元，可考慮吸納。新華保險(01336)在大成交支持下，突破小雙底頸綫35.5元，可候35.5元或以下吸納，短線阻力位在41元。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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