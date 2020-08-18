【專家點評】麥嘉嘉：內險股為何有勢可追？

人民銀行進行7,000億元人民幣中期借貸便利(MLF)及500億元人民幣7天期逆回購操作，淨投放3,400億元，MLF超額續作規模較大，超市場預期，人行8月以來資金投放量明顯增加，一改6、7月資金淨回籠的趨勢，帶動內險及券商股做好。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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