港元拆息︰1個月持平　企0.22厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.051厘；1星期續跌至0.117厘；與樓按相關的1個月持平，報0.228厘；3個月企0.44厘水平。

18/8/2020

隔夜 0.05196厘

1星期 0.11732厘

2星期 0.16446厘

1個月 0.22857厘

2個月 0.34214厘

3個月 0.44429厘

6個月 0.64875厘

12個月 0.89500厘

17/8/2020

隔夜 0.05411厘

1星期 0.11804厘

2星期 0.16446厘

1個月 0.22857厘

2個月 0.34000厘

3個月 0.44286厘

6個月 0.64875厘

12個月 0.90000厘

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