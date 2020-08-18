港元拆息︰1個月持平 企0.22厘
2020年08月18日 11:27
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.051厘；1星期續跌至0.117厘；與樓按相關的1個月持平，報0.228厘；3個月企0.44厘水平。
18/8/2020
隔夜 0.05196厘
1星期 0.11732厘
2星期 0.16446厘
1個月 0.22857厘
2個月 0.34214厘
3個月 0.44429厘
6個月 0.64875厘
12個月 0.89500厘
17/8/2020
隔夜 0.05411厘
1星期 0.11804厘
2星期 0.16446厘
1個月 0.22857厘
2個月 0.34000厘
3個月 0.44286厘
6個月 0.64875厘
12個月 0.90000厘
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