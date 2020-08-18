【專家點評】鄧聲興：小米集團銷售向好
2020年08月18日 11:30
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小米集團(01810)獲納入恒指成分股，為首批獲納入的同股不同權股份。相信有助提高小米股票流通性，吸引更多機構性投資者的資金參與。此外，小米推出高端版手機的銷售情況理想。小米10至尊紀念版10分鐘銷售金額突破4億元，對比小米10 Pro首銷2億的銷售額翻倍。董事長雷軍直播帶貨亦有助推動集團手機及電視機類高端產品的銷情，相關推廣活動在2小時內支付金額已破億。小米持續強化產品結構升級，有助帶動毛利率擴張。向上阻力位為18元，向下支持位為14.5。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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