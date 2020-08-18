【瑞通推介】舜宇績後急挫　資金留意貼牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美關係再趨緊張，道指隔晚收報27,844點，跌86點或0.3%。

恒指周一(17日)曾升逾400點，高見25,588點，收報25,347點，升164點或0.6%。周二(18日)早段高開逾100點後倒跌，25,400點得而復失。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾4,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,300萬元，反映投資者繼續看淡後市。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價23,700至23,799點，而熊證街貨重貨區為收回價25,800至25,899點。

吉利汽車上半年少賺42.7%至22.96億元人民幣，並下調全年銷售目標6%。公司管理層預計今年整個汽車行業銷量跌約10%，但有信心可達到公司新修訂的全年銷售目標。吉汽周一績後顯著受壓，最終以接近全日最低位15.64元收市，下挫6.4%，是表現最差藍籌。周二早段反彈逾23%，一度升抵16.28元，暫結束三連跌走勢。周一分別有逾520萬元和約110萬元淨流入其好倉和淡倉。

小米集團受「染藍」消息帶動，周一曾飆8.6%，高見16.66元，收市維持5.6%的升幅於16.2元，連升4個交易日，成交急增。股份周二早段升勢持續，曾升逾3%，重返16.7元以上，其後升幅收窄。周一有逾2,200萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近270萬元淨流入。

人民銀行「放水」，中期借貸便利增量，帶動A股做好，中資金融股走高。中國人壽周一在成交配合下一

度抽升近7%，高見20.5元的1個月高，最終收升5.1%於20.15元，是表現最佳恒指成分股。周二早段高位整固，回至20元以下，跌幅逾1%。周一有逾600萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾90萬元淨流入。

舜宇光學公布中期純利按年增長22%至17.49億元人民幣；收入按年增長21%至188.64億元人民幣。該股周一收升1.9%於148.2元，周二早段曾急瀉一成，跌至132元，連失10天和20天線。周一分別有逾580萬和逾60萬元淨流入其好倉和淡倉。

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