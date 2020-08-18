【大行報告】高盛：京東次季業績強勁　上望329元

京東最新仍漲6.5%，報258.6元。

京東昨(17日)公布第2季業績收入為2,011億元人民幣(下同)，按年增33.8%，好過市場預期的1,907億元；期內淨利潤為164億元，較去年同期6億元勁升26倍；非公認會計準則每股美國存託股攤薄收益為3.51元，好過市場預期的2.71元。

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