美商務部加大封殺華為打擊板塊氣氛　舜宇挫一成

此外，舜宇昨天公布，截至6月底止中期純利按年升22%至17.49億元人民幣(下同)，符合市場預期；每股盈利159.84分，維持不派中期息。

期內，營業額按年升21%至188.64億元，其中光學零件事業收入按年升2.4%至約38.6億元，光電產品事業收入按年升27%至約148.7億元，光學儀器事業收入按年升3.9%至約1.26億元。期內毛利率按年升約1.1個百分點至約19.5%，主要受惠光電產品事業下手機攝像模組毛利率上升所帶動。

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