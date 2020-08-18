美商務部加大封殺華為打擊板塊氣氛 舜宇挫一成
2020年08月18日 11:42
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藍籌股舜宇光學(02382)今日(18日)股價顯著受壓，即市低位見131.1元，跌11.5%；現報134.2元，跌9.45%，成交已逾22億元。
美國國務院周一(17日)發表聲明，支持商務部加強對中國電訊設備生產商華為的出口管制，包括限制華為取得晶片，以及將21個國家中，共38間華為子公司列入實體黑名單。自華為去年5月被列入實體清單後，已有152間子公司列入清單。受消息打擊，台灣聯發科今日開市股價即重挫逾一成。港股中，舜宇股價亦明顯受壓，另瑞聲科技(02018)及丘鈦科技(01478)亦跌3%至4%。
此外，舜宇昨天公布，截至6月底止中期純利按年升22%至17.49億元人民幣(下同)，符合市場預期；每股盈利159.84分，維持不派中期息。
期內，營業額按年升21%至188.64億元，其中光學零件事業收入按年升2.4%至約38.6億元，光電產品事業收入按年升27%至約148.7億元，光學儀器事業收入按年升3.9%至約1.26億元。期內毛利率按年升約1.1個百分點至約19.5%，主要受惠光電產品事業下手機攝像模組毛利率上升所帶動。
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