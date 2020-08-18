【港股格局】陳炳強：恒指兩萬六有阻力 京東值博
2020年08月18日 11:49
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強認為，受新冠肺炎疫情及中美關係緊張，港股向上衝動力不足，今輪恒指爬升明顯見到成交額較少，相信在26,000點會有阻力，不過下方24,000點有支持。
騰訊控肢(00700)持股的熱門動作生存遊戲《要塞英雄》遊戲開發商Epic Games，與美國蘋果公司的爭拗升溫，陳炳強指遊戲業務對騰訊非常重要，這或多或少影響其股價，若然美方政策依然不友善，定必減少其遊戲儲備，及拖累其美國以外業務發展，影響將來盈利增長率。他指騰訊股價仍未充分反映有關負面因素，料要跌至440至450元。
國際金價再次發力，他認為企穩在每安士2,000美元的機會很大，因此金礦股值得憧憬，既然之前已調整，現階段進場也合適。
另外，京東集團(09618)業績好過預期，陳炳強指是受惠宅經濟，不過要投資者要留意，京東新增使用者比較多是低線城市，消費能力較為低，京東長遠要維持高速發展的話，一定要努力提升用戶的消費額，並提升一線城市用戶數目。他指京東受追捧，現階段買入仍值博。
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