【港股格局】陳炳強：恒指兩萬六有阻力　京東值博

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強認為，受新冠肺炎疫情及中美關係緊張，港股向上衝動力不足，今輪恒指爬升明顯見到成交額較少，相信在26,000點會有阻力，不過下方24,000點有支持。

國際金價再次發力，他認為企穩在每安士2,000美元的機會很大，因此金礦股值得憧憬，既然之前已調整，現階段進場也合適。

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