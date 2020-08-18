港股格局：馮宏遠看好美團 籲短線避開舜宇
2020年08月18日 12:02
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港股周二早間未見明顯方向，科技股走勢卻見兩極化。華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，投資部署上宜把科技股分作兩大類。第一類是與華為相關的板塊，例如手機設備股，勢續受美國推新措施封殺華為所影響。例如舜宇光學科技(02382)周二早間下挫逾一成，加上中期業績未如市場預期般理想，短期或會繼續受壓。
惟他認為，投資者仍可觀察美國封殺華為的力度有多大，以及雙方是否「冇偈傾」。當舜宇進一步調整且跌勢喘定，中線投資者可考慮吼位吸納。
而受納指創新高推動，另一類大型科技股周二早間普遍做好。不過騰訊控股(00700)和阿里巴巴(09988)的海外業務佔比較多，升勢始終受限，而美團點評(03690)因不涉海外業務而繼續創新高，周二早間曾升至232港元。他建議早已持有美團的投資者可繼續持有，但想追買的投資者要留意高位或有震盪，最好能承受股份可能重回210元水平的壓力才考慮進場。
他補充，京東集團(09618)公布業績後急升近7%，不過其外國業務比重也不少，投資前要注意。
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