康希諾生物澄清新冠病毒疫苗II期臨床試驗已完成
2020年08月18日 12:10
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康希諾生物(06185)發澄清公告指出，注意到公司股票價格波動以及部分媒體有關重組新型冠狀病毒疫苗(腺病毒載體)(「Ad5-nCoV」)進展的報道。
該公司指，為免對公司股東及潛在投資者產生誤導，謹此作出以下澄清及聲明：
1.公司於2020年8月11日收到「一種以人複製缺陷腺病毒為載體的重組新型冠狀病毒疫苗」的授予發明專利權通知書。該專利由中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院與公司聯合申請；及
2.Ad5-nCoV的II期臨床試驗已完成。關於II期臨床試驗的研究結果，請參考公司於2020年7月21日發布的公告。公司目前正在與多個國家聯繫，計劃盡快推動Ad5-nCoV國際多中心III期臨床試驗。截至本公告日，Ad5-nCoV的III期臨床試驗尚未入組。
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