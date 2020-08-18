港股格局：陳英傑料恒指持續徘佪25000點
2020年08月18日 12:19
東網電視更多新聞短片
港股續牛皮。輝立證券企業融資經理陳英傑認為後市受中美貿易摩擦影響，恒指將持續徘佪25,000點，但個別板塊如保險股撐市，預料支持位為24,000點水平。
他認為，美國很大機會封殺科技股，尤其是藍籌新貴，因為科技業對內地經濟的影響愈來愈大，當前市場充斥著避險情緒，觀望美方如何出招，投資者入市應保守一點。
至於美團點評(03690)股價周二創新高，他指市場憧憬美團在下次恒指季檢時獲納入為藍籌股，因市傳恒指在編製上會有革新，將會增加成份股數目。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！