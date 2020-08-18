港股格局：陳英傑料恒指持續徘佪25000點

港股續牛皮。輝立證券企業融資經理陳英傑認為後市受中美貿易摩擦影響，恒指將持續徘佪25,000點，但個別板塊如保險股撐市，預料支持位為24,000點水平。

他認為，美國很大機會封殺科技股，尤其是藍籌新貴，因為科技業對內地經濟的影響愈來愈大，當前市場充斥著避險情緒，觀望美方如何出招，投資者入市應保守一點。

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