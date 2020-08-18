標普：中國實際利率上升將危及經濟復甦

標準普爾全球評級表示，隨着中國第二季度GDP增速好於預期，提振市場，利率上升。同時，潛在的通貨膨脹率持續下降，從而導致實際利率上升幅度更大。標普認為，實際利率的上升可能會危及中國經濟復甦。

標普全球評級亞太區首席經濟學家Shaun Roache指出，中國7月份的經濟數據提供了更多迹象，表明經濟復甦仍不平衡，並依賴政策支持。由於疫情引起的全球對技術和醫療設備需求增長，中國的工業部門有顯著的反彈。刺激性支出增加了基礎設施投資以及為其提供支持的上游產業。家庭儲蓄的增長，以及對被視為可靠財富儲存的資產，皆提升了中國的房地產市場。

不過，中國的消費者表現處於相對落後狀態。在疫情達到頂峰五個月後，零售額仍低於去年同期的水平。在疫情之前，每月零售額按年增長近8%。

另一個問題是對製造業的投資，這是近年來私營企業主導的。與去年同期相比，7月份製造業投資下降了約1%。好消息是，在電子和醫療相關領域的投資強勁，這反映了全球對此類商品的強勁需求。

Roache認為，這種不平衡的復甦背後的動力保持不變。強迫或自願的社會疏遠抑制了對商業和消費者服務的需求，阻礙了工作。

投資者轉向股票，迴避了通常被視為避風港的政府債券，這導致其收益率上升，也推高了公司債券的收益率。同時，市場將近期短期回購利率的上升(受到中央政策的嚴重影響)解釋為政策制定者樂於撤回某些貨幣刺激措施的迹象。利率上升也反映出人行希望降低借貸成本的同時，要防範金融風險的持久壓力。

中國經濟第二季度增長率為3.2%，這表明標普應該考慮將全年預測上調(標普原料次季度增長率在1%至2%之間)。但是，直到中國的消費者開始願意支出，以及私企獲得投資之前，現在評論經濟能否在政策退場及實際利率上升下仍能維持復甦，乃為時尚早。

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