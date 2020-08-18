舜宇：手機鏡頭產能利用率將提高　出貨睇升10%

舜宇總裁及執行董事孫泱在電話會議上表示，新冠肺炎疫情影響原材料供應和需求，上半年手機鏡頭的產能利用率出現下降，主要由於該業務資本投入較高，對規模效應敏感度高；車載鏡頭亦因中端車廠停產而出現相同情況。

他預期，下半年疫情轉趨穩定及歐美車廠陸續復工，兩大產品的產能利用率有望提高，令產品毛利率恢復至正常水平，並預計與去年相若。

出貨量方面，孫預計手機鏡頭將按年升10%；車載鏡頭則按年升5%。他坦言，疫情令手機需求下降和出現降低規格現象。集團下半年將保持研發優勢，出產更多高端產品和降低現有產品成本，令產品價格和毛利保持平穩。

客戶分布方面，副總裁馬建峰透露，五大客戶的佔比與往年相若，惟訂單分布卻持續分散。孫補充，旗下客戶三星的手機需求復原較快，集團爭取成為三星第二大手機鏡頭模組供應商。為了提升交付能力和控制成本，集團在越南和印度均設立生產基地，以吸納更多三星、Vivo、小米等客戶的訂單。

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