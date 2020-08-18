新盤動向：恆大．睿峰周六推售85伙

長沙灣恆大．睿峰自開售以來，銷情持續理想，累沽逾145伙，套現逾12億港元。為迎合市場需要，周二(18日)加推全新第4號價單，推出47個單位，其中更首度提供三房大單位，並特別為兩房及三房單位買家設有二選一驚喜優惠，最高折扣優惠高達售價15%。

最平為東翼10樓D室開放式單位，實用面積224方呎，折實售價544萬元，而最貴為東翼16樓A室三房戶實用面積639方呎，折實售價約1,307.55萬元。同時，項目亦上載第3號銷售安排，周六(22日)發售合共85伙。

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