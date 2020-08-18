【高盛推介】美團異動創新高　留意高敏感度購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周一(17日)或受未能染藍影響，收市跌約0.7%。周二(18日)早段則高開約1%後發力急漲，高見232港元，繼本月6號再創歷史新高，升逾5%跑贏大市兼A.T.M.X.中表現最好。

恒指公司於上周五(14日)公布季度檢討結果，當中屬染藍熱門之一的美團落選，只獲納入為國企指數成分股。此外，美團將於周五(21日)公布中期業績，有券商預期第二季收入可按年升10%，按非標準會計準則計，經營溢利按年升2.9%。該行重申美團「買入」投資評級，目標價上調至246元。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認沽證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約2,160萬元，為同期第二多資金流入的認股證相關資產。此外，牛證於周一獲資金轉向部署，錄得約350萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，可見美團已連續多日獲資金淨買入，當中過去5個交易日計，合共有約24.9億元。

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