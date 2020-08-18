時代中國：計劃全年完成10個城市更新項目

他指，原定有4個舊改項目在4、5月落地，但因為疫情關係，延後至7月落地。集團全年買地預算沒有改變，仍會優先購買舊改項目，並聚焦大灣區。

集團上半年毛利率按年下降5.6個百分點至26.9%，他指出，是因為上半年沒有舊改項目轉化收入、結轉貨值毛利率較低，及疫情關係部分項目有減價促銷所致。

岑又表示，公司上半年加權平均融資成本為約7.4%，但因借貸安排集中在下半年，尚未反映融資成本下降，他相信全年成本可控制在7%以下。

集團上半年完成銷售額約325億元，疫情下仍錄4%按年增長，岑表示有信心下半年可以完成目標。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020