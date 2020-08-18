「舖王」波叔放售豉油街地盤　料市值4.5億元

再有市區地盤推出放售。第一太平戴維斯指出，以公開招標形式出售九龍旺角豉油街61-67號地盤，截標日期為2020年9月23日中午12時正。據資料顯示，有關物業由資深投資者「舖王」鄧成波持有。

該地盤面積約3,534方呎，地皮已獲批建築圖則，可重建一幢23層高、總批則面積約31,807方呎之商住大廈。以市值約4.5億港元計，每方呎樓面地價約14,148元。

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