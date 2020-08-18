【全球攬炒】加拿大次季移民數字銳減64%　經濟增長恐受累

新冠肺炎疫情持續擴散，加拿大為遏制疫情傳播，其邊境仍然關閉，第二季移民數字更銳減近2/3，威脅到該國經濟增長的主要動力。根據加拿大政府的最新數據顯示，該國第二季僅接納34,260名永久居民，較去年同期的94,275人，大跌64%。

為應對人口老化問題，過去幾年加拿大一直採用大量吸納移民的政策，以增加勞動力。由新移民驅動的人口增長支撐其住屋市場，也是該國受到出口和商業投資疲弱困擾的經濟中，為數不多的亮點之一。

雖然加拿大仍然接受大部分永久居民申請，但疫情已導致審批進程放緩，政府表示正優先處理加拿大人返回該國，以及弱勢群體和從事或支持基本服務的人的申請。

今年上半年，加拿大接納了10.34萬名永久居民。按照有關速度，今年全年的移民數量將無法達到政府此前訂立的全年目標。今年3月，加拿大移民部長Marco Mendicino表示，2020年的目標是接納34.1萬移民，2021年再接納大約35.1萬人。

而於2019年，加拿大共接納約34.11萬名新永久居民。

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