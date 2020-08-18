傳華大智造擬於上海科創板上市

據彭博引述消息稱，DNA測序公司華大集團擬將子公司華大智造於上海科創板上市，集資規模10億美元(約78億港元)，惟相關討論仍處早期階段，上市時間及規模仍有變數；而內媒引述官方回應指，對消息不予置評。

翻查官方資料，華大智造成立於2016年，專注於生命科學與醫療健康領域儀器設備、試劑耗材等相關產品的研發、生產和銷售，提供實時、全景、全生命周期的全套生命數字化設備和系統解決方案。現有員工1,000餘人，其中研發人員佔比40%以上。

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