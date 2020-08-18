人民幣速遞：匯價觸及3月以來高位後回軟

美匯指數持續下跌，帶動人民幣升值，周二(18日)早段時間，在岸及離岸人民幣雙雙觸及3月以來新高，分別曾高見6.9261及6.9222兌每美元，惟於中午回落。

截至中午12時30分，在岸人民幣報6.9303，較昨日收市升114點子；離岸人民幣報6.9249，較昨日亞洲收市升135點子。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，儘管美國多個州出現疫情緩和的迹象，市場依然擔憂第二波疫情對經濟的影響將逐漸浮現，美匯指數應聲跌穿93的水平，短期内，料維持在93左右水平窄幅波動。

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