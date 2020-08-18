澳新銀行：新西蘭央行料於明年4月實施負利率

新西蘭最大的銀行--澳新銀行預期，新西蘭央行將在2021年4月將官方現金利率(OCR)降低50個基點至-0.25%，即實施負利率。

外媒引述澳新銀行經濟學家Sharon Zollner和David Croy指出，新西蘭仍處於新冠肺炎疫情對經濟影響的早期階段，預測新西蘭央行將在2021年4月將OCR降低50個基點至-0.25%。此外，還有可能進一步放寬貨幣政策，惟料OCR不會低於-0.75%。

該行認為，新西蘭央行已經排除了在2021年3月之前更改OCR的可能性，但是如果他們認為當時需要進一步的刺激措施，則表示傾向於採用較低的OCR和銀行的「貸款融資」計劃。該行預期，11月份的大規模資產購買(LSAP)計劃可能會進一步增加，也許會達到1,200億美元。

此前，澳新銀行曾預計在可預見的未來，OCR將保持在0.25%。該行現正式更改其OCR預測，預計RBNZ將維持負利率至到疫情過後(可能在2022年末)，直至2024年OCR才會返回正數區域。

新西蘭央行上周將其LSAP(或量化寬鬆)計劃從600億美元提高至1,000億美元，並將OCR保持在0.25%，這是自3月份以來，新西蘭央行承諾將其維持12個月的水平。新西蘭央行銀行要求銀行在技術和法律上做好準備，在年底之前面對可能出現的負利率。

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