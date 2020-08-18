傳螞蟻集團擬夥南商及阿里　拓消費金融業務

報道指，創始人計劃向該公司投資總計約人民幣80億元的註冊資本，並希望最早在周五簽署該協議。這家消費金融公司可能會在今年第四季度開始營營，其目標是發展成為中國最大的消費貸款公司之一。

螞蟻將持有約50%的股份，而南洋商業和千方科技將分別擁有新公司15%和10%的股份，而其他聯合創始人包括電池製造商寧德時代(CATL)。

報道指，此舉凸顯出螞蟻，及包括騰訊及字節跳動在內的中國科技巨擘的金融服務，加快在近中國地區擴張，以應對在對海外技術業務的審查日益嚴格，以及中美僵局不斷惡化的情況。

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