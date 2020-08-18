AVA 61賣345萬元　持貨3年料平手離場

利嘉閣郭永峰表示，長沙灣AVA 61中層D室，實用面積約150方呎，開放式間隔，望山景，最近以345萬港元易手，呎價約23,000元。據了解，原業主在2017年6月以約328.3萬元買入，持貨約3年多，現轉手帳面僅獲利約16.7萬元或約5%。若計算各項雜費支出，預料上述成交業主平手離場。

AVA 61本月至今累錄約兩宗二手成交，平均實用呎價約22,059元，現時約有11個二手盤源提供，入場費由約350萬元起。

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