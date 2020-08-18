全球經貿戰：巴菲特買金礦股是「看淡美國」？

外國傳媒報道，疫情重挫美國，「股神」巴菲特增持金礦股的舉動惹市場熱議，有專家質疑此舉是否巴菲特「看淡」美國經濟的信號。

報道指出，巴菲特長期批評將黃金作為投資毫無用處，並曾寫道「任何來自火星上的人，看到地球上的我們是如何對待這閃閃發光的東西(黃金)，想必會大感疑惑。」

不過，根據上周五(14日)披露的文件顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡近期在沽出富國銀行及摩根大通股票的同時，斥資5.63億美元(約43.9億港元)買入巴里克黃金(Barrick Gold)近2,100萬股。

有專家認為，這是巴菲特對市場觀點轉變的信號，例如知名財經博客Zero Hedge指出，巴菲特重整倉位「似乎暗示他正悄悄看淡美國」，因他是著名「反對黃金」的投資者，現時竟放棄俗稱「百業之母」的銀行股而選擇金礦商。

美國知名財經評論家Max Keiser也表示，巴菲特拋棄銀行股、買入巴里克黃金是一項巨大變化，代表巴菲特也明白到全球央行已完全失控，不斷印銀紙損害自家貨幣；被視為「華爾街預言家」的歐洲太平洋資本行政總裁Peter Schiff也表示，巴菲特顯然對美國經濟及美元沒有像先前所述的那麼樂觀。

不過，Sitka Pacific Capital Management投資顧問Mike Shedlock則認為，巴菲特增持金礦股的原因很簡單，就是疫情期間金融股陷困，而巴里克黃金能獲利，不代表經濟正出現巨大崩潰，也不代表他對黃金的基本看法出現改變。

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