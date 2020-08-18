現貨金漲1%重越2000美元　花旗：有望突破新高

金價相隔一周再越2,000美元關！現貨黃金周二(18日)顯著攀升，每安士最新報2,006美元，升1.05%。

花旗銀行預料，現貨黃金3個月內目標為每安士2,100美元，6至12個月目標價為每安士2,300美元。該行指出，美元疲弱及美債負收益率導致黃金交易所買賣基金(ETF)投資者流入速度創下紀錄，現貨黃金正接近突破新高，預計將延續上漲，料會向每安士2,400美元推進。

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