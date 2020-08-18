黑天鵝基金：股市被高估　正等待史詩式泡沫爆破

外國傳媒報道，與《黑天鵝》作者Nassim Nicholas Taleb有關連的對沖基金Universa投資公司創辦人、以對全球經濟悲觀預測聞名的Mark Spitznagel周一(17日)向投資者解釋，為何目前應對股市抱謹慎態度。

他說：「我們處於繁榮接着泡沫爆破的周期，是史詩式巨大繁榮與破滅的周期。」其對沖基金Universa以應對「黑天鵝」事件為主，疫情讓其回報表現突飛猛進。

雖然Spitznagel似乎還未準備喊出「大屠殺」即將來臨，但認為目前環境充滿「地雷」，是等着那些過度自滿的投資者，尤其是廣泛市場價值被高估，驚人的升勢與經濟狀況不平衡。他說：「股市高估的直接結果就是崩潰，我認為現在應該很多人會贊成市場已相當被高估。或許股市還會再升，持續被高估，這只會增加尾部風險。」

「尾部風險」是指發生機會非常小，但一旦發生，將造成極嚴重損失的事件。

值得留意的是，《黑天鵝效應》作者Nassim Nicholas Taleb正是Universa的顧問，後者今年以來回報已超過41倍，在3月大冧市期間更狂飆36倍。

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