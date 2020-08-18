日清食品獲納入恒生綜合指數及港股通

1、恒生綜合指數

2、恒生消費品製造及服務業指數

3、恒生港股通指數

4、恒生港股通中小型股指數

5、恒生港股通小型股指數

6、恒生港股通中國内地公司指數

7、恒生港股通非AH股公司指數

恒生綜合指數涵蓋在聯交所主板上市總市值最高的95%，提供了一項全面的香港市場指標，而恒生港股通指數是反映港股通中合資格透過南向交易買賣之香港上市股票表現的指標。

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