【理財百科】龔成：淺談新投資項目的技巧

在投資市場中，每一次新興的事物，無論是新市場、新產品、新興行業，都會存有大機會與大風險，而投資者只要明白其中的玩法，就能為自己平衡風險之餘，盡力把握賺錢機會。

● 金磚四國是新興市場的典型例子

以「金磚四國」這例子來說，金融海嘯前，若對國際投資市場，又或對基金有認識的投資者，都會對「金磚四國」這名詞不會陌生。因為當時是一個頗為熱炒的話題，無論是傳媒、投資評論人、書籍、講座、相關產品，「金磚四國」都是很容易接觸到的話題，而這亦是銀行其中一項推介及熱銷的產品。

「金磚四國」就是指巴西、俄羅斯、印度及中國，簡稱「BRIC」由於與磚頭(Brick)串法相近，因此稱為「金磚四國」。「金磚四國」的熱炒，是由於2003年高盛出了一份研究報告，這報告指出，這四個國家的長遠經濟前景十分好，並將在2050年成為全球最強的經濟體系，取代當時的六大工業國。

若果從2003年開始投資在相關的基金，那現時仍能有不錯的回報。但可惜的是，這概念最熱炒的時期就是金融海嘯之前的時期，即是最多人在這個時期購買。就算任何經濟體再好，也會有被高估，甚至嚴重高估的時候，而這在新興的市場、產品就更常發生。而這批不幸地由於熱炒概念，而在金融海嘯購入了相關基金的投資者，在多年後的今天，仍有不少處於虧損狀態。

從這個事例已可看出，無論是新興市場、新興產品、新興行業，其本質沒有問題，而問題只在於在錯誤的投資時機，而最錯誤、最危險的時期，就是正處於熱炒的時期。

● 科網公司亦是一例

再講講科網股這事例。有不少科網公司其實都做得很成功的，現時的生意愈做愈大，股價亦上升了不少，有的亦成為有質素的大公司。但在2000年科網熱爆破時，不論這是甚麼公司，只要同科網有關的，股價都以暴跌形式進行，生意亦不斷下跌。原因除了之前升得太多而泡沫爆破後回落，這行業及公司的本質出了問題亦是其中一個因素。

當年進入科網熱時，科技不止被視為新時代的代表，更有大量公司這入這行業，因為其熾熱程度是吸引了大量新公司盲目地進入這行業，因為當年是大家都認為這是必賺的。

另外，由於熱炒這行業，資金不斷流進其中，科技公司要融資來得容易，結果當然是不珍惜這些資金，亂胡投資發展，發展一些沒錢賺的項目，盲目相信行業的潛力。

● 理性分析

盲目投資加上大量新公司加入，只要理性想想，大家也估到其結果。當公司的數目遠多於實際需要，惡性競爭就會出現，然後將淘汰大量沒有競爭力的公司，股價將出現大跌情況。而這情況所引致的，就是投資者失去信心，從科技行業中抽走資金，這不止令股票市場出現更大的跌幅，更令這些科技公司出現缺錢的情況，令實質的營運上出問題，雪上如霜，行業將進行寒冬期。

我們在此明白一點，新市場又好、新產品、新行業又好，其實都沒有問題，只要我們避免在熱炒時投資就可以了。當接二連三有不同的人推介這產品給我們，我們就要十分小心，因為這證明了這新產品有很多人都看好，同時很多人在購買，那麼價格必然大幅炒高，這刻追入不止沒有賺錢水位，更面對相當大的逆轉風險。

而我們作為投資者明白了這點，就能減風險，並把握賺錢機會，至於如何把握，下次再談。

以上大概是講述了新興的大上大落模式，當處於熱炒期，資金不斷流進其中，要融資來得容易，結果就是不珍惜這些資金，做生意的競爭者不斷進入，並亂胡投資發展，新產品者胡亂開發，忽略背後的風險。

若果同一件事沒有狂熱的行為，這會令行業發展得更平衡，雖然也會有不少公司被淘汰，但對行業及投資者來說都是較健康的。

可惜的事，人類的瘋狂行為不會停止，即是說，在將來的某一天，歷史將重複地出現，只不過這是另一個新市場、新產品，而我們作為投資者明白了這點，就能減風險，並把握賺錢機會。

● 避免在熱炒時投資

首先我們先要明白一點，種種的新興都沒有問題，因此對投資者來說，投資時機就是關鍵，而最重要的是我們要避免在熱炒時投資。

新市場新產品必然比成熟的更為波動，只要看歷史就明，香港人第一次較多人參考股票就是70年代初，這時期愈來愈多人首次買股票，第一次知道股票是甚麼，這可說是一個「新市場」，雖然市場雖然存在了一段時間，但這時大部分參與的人都是新手，那可理解為不成熟的市場。

恒生指數點才是合理？基本上當時沒有人有這個概念，500點又可以、1,000點又可以、2,000點又可以，人們根本胡亂炒賣，必然造成大上大落的局面，這正是由於人們沒有合理分析的基礎，沒有合理價的概念，價格自然任意運行，波動必然大。這最終造成73年股災由1,800點暴跌至150點。

基本上，所有新興物都必然會面對這種大上大落，因為參與者不成熟，未全面認識產品，對價格的評估不一，以及未能全面掌握當中的風險。以至當市況逆轉或出現預期不到的風險時，就會出現暴跌情況。

● 把握兩個時機

所以，要把握機會只有在兩個時機，一就時人們認識這新產品前，即在熱炒之前，另一就是待泡沫爆破之後。而能賺大錢的，當然是在熱炒之前，這時候不止低風險，而且當熱炒後能憑上升之勢，賺取多倍的回報，故絕對是最佳的策略。

你可能會問，要在熱炒前找到將會熱炒的項目並不是易事。的確，要做到並不是一件易事，但並非做不到的。

首先要廣泛吸收資訊，並懂得篩選資訊，懂得分辨有用的資訊，知道別人仍未知道的。同時，要有獨立分析的能力，絕不能人云亦云，只懂得當別人說好時才覺得好，而不懂得憑自己的分析而知道好。即是說，好東西要自己發掘，而不是別人提供，若別人提供你好東西，就算這真是好，價格往往已被炒高了。

就正如「金磚四國」概念，在金融海嘯前的熱炒之前，其實早已在5年前提出，5年時間，早不買遲不買，為何要在熱炒時，不停有人推介時才買。

另外，科網股前的數年，這類科技公司早已急速發展，有一定的潛力，這時投資這些公司獲利甚豐，反之，當全世界都認同科技公司的潛力，以及最熱炒時，就是最佳的賣出時機，而非買入時機。

所以，要捕捉這些機會，關鍵是擁有獨立思考的能力，而所謂的專家、分析員、證券公司董事、財經人士等也不能盡信，因為他們太過貼市，很易被熱炒的概念沖昏頭腦。反而若我們懂得獨立分析，處理多餘資訊，理性分析，賺錢機會反而更高。

● 大大概念，小小實際

首先我們要有自行發掘的概念，例如我自己會用篩選方法，自行找出優質股、潛力股，而不是買近期熱炒，或「專家」推介的股，這點令我避免了大量風險，即是起碼做到了低風險，至於能否捕捉到將要的熱炒，則是另一技巧，當然不是易事。

例如投資了數間新行業的股票，經自行分析後都有一定的潛力(分析潛力股要有一定的技巧，新手要注意這點)。而這些行業市場仍未注視，股價亦未被炒起，這刻你已做到快人一步的行為。

但當中哪些才會被市場炒起呢？這必然要合乎「大大概念，小小實際」的模式。

大部分被市場熱炒的都是以這模式去運作，一個被無限憧憬的概念。因為只有「概念」才能令價格大升，這是由於凡是太實際的事物，其價值都很易估算，相反概念這虛無的東西，無人能計得出真正的定價，因此價格就能無限上升。

而世上這麼多概念存在，為何炒這個，又或為何這個能有明顯的升幅呢，關鍵就在於「實際」，這個實際不用太多，很小就已經足夠。當市場見不到有任何實質的事物做出來，就沒有大憧憬的基礎，只有當市場見到有實際的事物做出來，市場才能將當中的概念想像至無限大，而這亦是價格大升的基礎。

而我們作為投資者，若把握到這類機會必然獲利甚豐，因此在投資時會將部分資金投資於潛力項目。例如本人會投資潛力股，耐心等待市場發現，而這些股要合乎「概念+實際」這模式，同時，更要具有一些原有的實際業務，能提供資金去發展概念，令資金鏈不會斷裂，令新項目能真正發展，有足夠的本錢將概念化成實際事物，這才能在將來的某一刻出現股價大升的情況。(最後要提醒一下，發掘及分析潛力股不是易事，初階者要注意這點)。

做個小總結，新市場、新產品、新行業本質都沒有問題，但在熱炒期才投資就有問題，因此，無論是初階還是高階的投資者，都要避免在熱炒後才投資。至於中高階的投資者，則可在熱炒前快人一步，先投資這類新興項目，耐心等待其發展或熱炒的一刻，獲取豐厚的回報。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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