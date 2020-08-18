【專家點評】邵志堯：新零售形態的開門7件事

在疫情之下，傳統的商業模式再一次受到衝擊，光說理論不能解決問題，得請教在行內具實際操作經驗的高手才行，筆者最近便問道於有多年在內地有品牌經營的香港人Richie Yung，他近年成立了亞洲新零售總會幫助需要轉型的廠家、品牌商、代理商和零售商，並稱之為新零售的開門七件事。

E-Commerce電子商務

凡是透過電子化技術進行的交易，都可以稱之為電子商務，商家要釐清好經營的形態，B2B、B2C、C2C還是C2B，對象不同用的方法也不一樣，C2C用網紅直播較有成效，B2B用網頁或電郵才會有效果，所以要明確好經營的形態才行。

Social Media Marketing社交媒體行銷

坊間出現了不同的社交媒體，如西方的Facebook、Youtube、Instagram和Tiktok，東方則有微信、微博、快手、Bilibili和抖音，這些社交媒體都需要用者注入內容，並藉此帶來流量，只要有一定數量的流量，才能以此轉化成交易，帶來收入。

Live Streaming 直播

當用戶在社交媒體累積到一定數量的粉絲，成為KOL或 KOC，便可以作帶貨直播，商家可以從後台得知粉絲的精準數據，如收入、喜好、消費能力等，在計算轉化率之後便大概得知能銷甚麼類型和價格的產品，數量多力。

Social Commerce 社群商務

聚集志同道合或經營粉絲團便是以社群作單位的商業活動，十多年前便喜歡用團購，用量向廠家取得大折扣，如Groupon或拼多多，而小米則建立黏性高的粉絲團，用親民手段打造客戶群。

OMO Online Merge Offline線上線下融合

從前線上和線下是堅壁清野，河水井水分得清楚楚，今天已發展成你中有我、我中有你，阿里巴巴近年拓展的新型菜市場《盒馬鮮生》便是一例，顧客可以到實體店購買，也可以線上以探頭明確購買的物品，打上記號再以速遞送上，或連鎖店在商場經營體驗店，只放小量貨品作體驗尺寸和質感，方便消費者。

Cross Border eCommerce Logistics跨境電商物流

無論出境和入境貨物，都會牽涉到稅收，有些美妝類、酒類到內地要打重稅，部分食品要取得配額及批文，美妝和醫藥更需要取得合格証明才能入口，而一些更需冷凍保鮮安排相應的冷鏈（Cold Chain）物流，要考慮得很周詳。

Retail Tech 零售科技

AI人工智能、Blockchain區塊鏈技術、Cloud Computing雲端、Big Data大數據、5G、AR和VR等，全是今天新零售不可或缺的東西，由自身研發、外判還是找合作夥伴，怎樣揀選合適技術都需要在每個範疇有最基本的認識，才會做出做佳的決定。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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