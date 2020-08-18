屯門時代廣場大兩房單位　月租1萬創近兩年新低

中原唐欣怡表示，疫情影響持續，不少業主減租吸客。屯門時代廣場A座低層2室，實用面積408方呎，屬於大兩房間隔，附有普通裝修，業主6日前以市價1.2萬港元放租，見疫情持續，擔心後市有變，務求盡快租出單位，不惜擴闊議價空間，新近經租客議價後，大減2,000元或約17%，以1萬元租出，呎租24.5元，低市價17%，租金創屋苑大兩房單位近兩年新低。

據了解，租客為一對年輕夫婦，工作穩定，業主見租客背景可靠，遂答應平價租出物業。業主於2011年2月以226萬元買入單位。

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