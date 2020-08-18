土瓜灣上鄉道舊工廈擬重建住宅　提供201伙

土瓜灣上鄉道21至31號收購項目，發展商向城市規劃委員會申請重建為單幢式住宅，提供201個單位。

資料顯示，上述地盤佔地約9,100方呎，現為3幢落成於1956年的工業樓宇，申請人提出以9倍地積比率，興建1幢30層高商住物業，總樓面約81,902方呎，住宅面積佔約68,252方呎。

申請人認為，擬議方案符合規劃意向，有助淘汰過時的工廈，同時能夠回應公眾對房屋供應的需求。

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