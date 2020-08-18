黃埔花園頂層三房單位劈價200萬沽

中原袁顯岸表示，紅磡黃埔花園8月至今錄得9宗成交，成交氣氛一般，本月平均實用呎價再度跌穿1.6萬港元水平，報15,875元，屬今年第二低。質素較遜的單位，業主要進一步增加議價空間，才有望獲買家承接。

他續稱，屋苑3期3座頂層單位，實用面積681方呎，三房一套間隔，另設工人房，該層無升降機可到。今年以1,100萬元放盤，7月第三波疫情爆發，降價至1,000萬元，新近經買家議價後，最終多減100萬元，以900萬元沽出，呎價13,216元，累減達200萬元或18%。

據了解，原業主於2005年3月以267萬元買入，持貨15年，現轉手帳面獲利633萬元離場，單位期內升值2.4倍。

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