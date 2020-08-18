新盤動向：帝御．金灣暫錄約1.05萬票 料周末再銷售

發展商爭相推出單位應市。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御．金灣快將加推新價單，最快周二(18日)公布新銷售安排，有機會周六或周日(22或23日)進行新一輪銷售。樓盤暫時已錄得約1.05萬張入票，當中242張為地產代理入票。

他指出，項目綠化公共空間廣闊，特別引入少量連花園特色戶，全數只有32伙，早前已率先售出6伙，最高成交呎價19,163港元，為3座地下單位11，實用面積189方呎，連98方呎花園。

而整體連花園單位的實用面積介乎185至527方呎，花園面積則由31至346方呎。其中3座地下單位1，實用面積527方呎，花園323方呎，間隔兩房連儲物室設計，設有落地玻璃窗，室內亦可享園林景致。

他透露，下一輪銷售亦會推出部分地下花園戶，傾向以招標形式發售，該類單位心目中合理呎價逾2萬元。

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