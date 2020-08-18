中美關係緊張！美總統大選前人民幣難突圍

財經媒體彭博報道，「弱美元」 帶動的人民幣升值之旅可能還未完結，惟隨着美國總統大選前中美關係趨緊，在兩個大國政治經濟衝突隨時可能升級的不確定性面前，人民幣轉強的勢頭可能落後於其他非美貨幣。

自反映國際市場的離岸人民幣兌每美元(CNH)5月底重新接近7.2元附近的紀錄低位之後，已累計反彈近4%，周二(18日)時一度漲0.15%至6.9222元，創3月初以來最高。反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數連續5天下跌，再次接近其兩年多以來的新低，為多數新興市場和亞洲貨幣注入上漲動力。

與其他貨幣相比，CNH近來的反彈卻並不突出。彭博以CNH即期匯率模擬的實時CFETS指數顯示，自上周四(13日)以來指數自階段高位回落，顯示CNH對一籃子貨幣走勢明顯偏弱。上周市場關注原擬於周末舉行的中美貿易協議評估會議，不過其後傳來消息稱會議被無限期延後。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰說：「人民幣隨弱美元回落，同時中美關係的趨緊也被市場消化，從CFETS指數來看，近期美元下跌途中，人民幣相對於其他籃子貨幣走勢偏軟，說明中美風險令人民幣存在折讓，美國大選前這些風險還會壓制人民幣的漲勢。」

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020