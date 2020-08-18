新盤動向：帝御・金灣加推94伙 折實呎價15193元
2020年08月18日 15:29
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恒基物業代理營業(一)部總經理林達民
據一手銷售資訊網資料，屯門帝御・金灣剛已加推全新6號價單，提供94伙，實用面積由212至547方呎，扣除最高6%折實後，折實平均呎價15,193港元，整體售價介乎約368.1萬至約862.4萬元，呎價約13,806至18,463元。
該盤將於本周六(22日)加推168伙進行銷售。
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