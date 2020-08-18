【零售浩劫】服裝銷售大冧四成　馬莎狂炒7千人

英國馬莎百貨宣布，在未來3個月大幅削減7,000個職位，相當於10%人手，主要透過自願離職和執行提早退休。

受疫情影響，馬莎的服裝業務大受打擊，過去13周，服裝及家庭部門銷售銳減39%，即使食品銷售增長2.5%亦未能抵銷有關影響，而且疫情和社交隔離措施令業務前景蒙上陰影。

馬莎周二(18日)股價早段升2.73%至116.7便士，惟今年累挫約45%。

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