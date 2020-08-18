全球最大財富基金上半年慘輸1650億元

世界上最大的主權財富基金挪威政府養老基金(The Government Pension Fund Global)表示，上半年錄得負回報，理由是市場出現「重大波動」。

該基金表示，它在2020年首6個月的回報率為-3.4%，相當於虧損1,880億挪威克朗(約1,650億港元)。儘管期內固定收益投資增長了5.1%，但股票投資下跌了6.8%；房地產回報率為1.6%。

該基金副首席執行官表示，年初市場原本保持樂觀，但受新冠肺炎疫情影響，資本市場變得波動，惟全球救市緩衝了股市下跌幅度。

根據主權財富基金研究所的數據顯示，按總資產排名，挪威擁有全球最大的財富基金，其次是中國投資公司和阿布扎比投資局。

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