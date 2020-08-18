首創置業：下半年可售貨值近千億人幣 全年賣樓目標不變

他直言，受疫情影響，首季土地投資基本停滯，全年權益投資預算為150億元，下半年將續關注傳統投資區域，即京津冀、華東及大灣區。他指出，項目具有競爭力，無意減價促銷。

問到集團會否有意分拆物業管理獨立上市，鍾稱，正積極推進內外部資源整合，促進旗下物業管理業務規模增長，倘未來有機會，會以資本力量，推動物業管理業務做大做強。

集團今年初完成供股，副總裁兼財務總監範書斌表示，下半年暫無大型融資計劃，將持續關注融資窗口，適時採取行動。他又指，留意到市傳稱監管部門出台新規控制房企有息債務增長，惟暫未看到有相關文件出台，即使推出，亦有信心應對。

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