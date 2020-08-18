中美科技戰！華為被封不止台資聯發科受害 三星也遭殃
2020年08月18日 15:55
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，美國總統特朗普政府周一(17日)收緊華為取得晶片的最新禁令措施升級，使華為通過第3方採購半導體變得不可能。該措施打擊到第3方設計和生產的晶片商產品，不只是台灣聯發科受限，南韓三星電子同樣受限。
報道指出，美國商務部高層官員在電話記者會上，雖然表示不會列舉受限制的具體企業名稱，但當記者問到「南韓三星電子和台灣聯發科等設計、採用美國技術製造的產品，是否也成為限制對象」時，官員回答：「是這樣的。」
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