中美科技戰！華為被封不止台資聯發科受害　三星也遭殃

外國傳媒報道，美國總統特朗普政府周一(17日)收緊華為取得晶片的最新禁令措施升級，使華為通過第3方採購半導體變得不可能。該措施打擊到第3方設計和生產的晶片商產品，不只是台灣聯發科受限，南韓三星電子同樣受限。

報道指出，美國商務部高層官員在電話記者會上，雖然表示不會列舉受限制的具體企業名稱，但當記者問到「南韓三星電子和台灣聯發科等設計、採用美國技術製造的產品，是否也成為限制對象」時，官員回答：「是這樣的。」

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