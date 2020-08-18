羅傑斯警告：史上最慘熊市恐明年來臨 苦了年輕人

外地媒體報道，「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)近日警告，目前的美股「盛宴」是受美國聯儲局巨額放水支持，但終有夢醒時，預計未來幾年美股將經歷最糟糕的熊市。再者，美國已成為史上全球債務最高的國家，美國的年輕人必要為此「埋單」。

他表示，人們正經歷的一切已是最糟糕了，各地企業倒閉潮頻現，「當這一切都過去，且真的出現泡沫的話，我們將面臨前所未有的挑戰。熊市和債台高築是棘手難題。如今，全球債務已達歷史新高。下次熊市怎可能不是最糟糕的？」

不過，他不擔心「超級熊市」就在這星期發生，而是明年及以後。他指出，當資產價格在經歷長期上升後，再有目前的巨額放水湧入市場，就容易產生泡沫，「實體經濟仍不夠強勁，資金並未進入工廠、存貨，它們能去哪裏？加上今年是美國總統大選年，之後就呵呵...每次泡沫都是慘淡收場，今次恐怕不會例外」。

再者，羅傑斯指出，美國已成為史上全球債務最高的國家，僅在過去幾個月就又增加了數萬億美元，「對於20、30歲的年輕人來說，未來點算？歷史告訴我們，年輕一代將面臨極困難的局面」。

面對困局，他已持有黃金，上星期再度買入，「我預期在疫情結束前，黃金和白銀仍有很大的上升空間」。

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