中美科技戰：美加緊制裁　華為逾5200億生意凍過水

外國傳媒報道，美國再度加緊制裁華為，將損害華為生產核心產品，例如智能手機和基地台的能力，而華為去年銷量約669億美元(約5,218億港元)、佔總收入超過54%的消費者業務部門(包括手機和筆記型電腦)也恐受嚴重打擊。

報道指出，針對美國擴大制裁華為，北京研究公司龍洲經訊(Gavekal Dragonomics)分析師王丹表示，美國的舉動意味華為採購半導體的能力遭嚴格限制，恐嚴重損害華為生產智能手機和基地台的能力，這兩樣產品都是華為的核心商品。

著名政治分析機構歐亞集團(Eurasia Group)報告則指出，美國對華為的最新動作可能也是最嚴厲的，其最壞情況是美國將近切斷華為的半導體供應，並對華為造成致命打擊。該機構表示，華為一直在儲備晶片，而儲備晶片有可能讓華為繼續經營其業務，但華為儲備數量不太可能維持超過一年的用量。此外，華為的客戶也可能已確定需要轉向其他供應商，意味華為業務恐很快被瓦解。

Strategy Analytics無線設備策略執行總監Neil Mawston也稱，美國的制裁讓華為在2021年更難採購到足夠的智能手機晶片。

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