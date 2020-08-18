【市後重點睇】美匯走弱　金價回勇

美匯指數進一步跌至92.55，離岸人民幣(CNH)企6.9221，港匯高見7.7501，美元兌日圓處105.52，英鎊報1.3160，歐元見1.1893。金價升逾1%，高見2,010美元。布油報45.4美元，紐油見42.82美元。道指期貨跌26點。

●市後關注點

-20:30 美國7月新屋動工；美國7月建築批核

-美商務部加大封殺華為打擊板塊氣氛，舜宇挫近一成。

-無份「染藍」又如何？美團點評股價再創新高。

●【全球攬炒】

-馬來西亞CPI按年跌1.3%，連挫5個月。

-加拿大次季移民數字銳減64%，經濟增長恐受累。

●標普：中國實際利率上升將危及經濟復甦。

●中國經濟：

-聯通已開通26萬個5G基站，年底達37萬。

-肖鋼料將產生新型數字資產交易所。

-內地已簽約PPP中民間投資項目1679個。

●【餐飲寒冬】美國Pizza Hut最大加盟商破產，關閉逾300家門市。

●今年新高！比特幣飆逾4%突破1.2萬美元。

●格林斯潘：美抗疫失敗將礙經濟復甦，霸權之爭恐處劣勢。

●【旅業蕭條】波音擬推第二輪自願離職計劃。

●【零售浩劫】服裝銷售大冧4成，馬莎狂炒7,000人。

●澳洲央行料經濟復甦較預期慢，必要時維持寬鬆政策。

●黑天鵝基金：股市被高估，正等待史詩式泡沫爆破。

●全球經貿戰：特朗普擬減稅利誘美企由中國回流。

-內地對進口澳洲葡萄酒展開反傾銷調查。

●【大行報告】

-高盛：京東次季業績強勁，上望329元。

-券商指短期不應過度看淡美元。

-花旗：金價有望突破新高，睇2,400美元。

●傳螞蟻集團最快月內遞交上市申請，擬集資780億元。

●「舖王」波叔放售豉油街地盤，料市值4.5億元。

●新盤動向：帝御・金灣加推94伙，折實呎價15,193元。

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