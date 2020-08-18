【大行報告】大和料吉汽可達銷售目標 惟僅睇16.4元
2020年08月18日 16:10
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(Getty Images圖片)
大和發表報告指出，吉利汽車(00175)上半年業績遜預期，惟估計下半年銷量及利潤將穩健復甦，維持其「持有」評級，目標價則下調至16.4港元。
該行認為，吉汽管理層預期在銷售組合改善及高銷售的帶動下，下半年汽車均價及毛利率均優於上半年。該行相信，豪越新車型及ICON等新款車在下半年將貢獻更高的銷量，預期下半年毛利率由17.1%上升至17.8%，惟全年毛利率則下調至17.5%。
大和又指，吉汽下調全年銷售目標至132萬輛，意味下半年銷量將按年升11%。隨着公司今年推出6款新車，加上5至7月銷量按年升15至21%的強勁復甦下，該行有信心吉汽達成全年銷售目標。另外，吉汽計劃明年推出5款新車，包括2款純電動車及3款傳統的內燃機汽車。
該行表示，吉汽預期A股科創板的上市申請將可未來數月內完成，相信其A股定價有正面因素。另外，大和下調吉汽今年至2022年每股盈利預測3至11%，以反映新的銷售指引及上半年業績表現。
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