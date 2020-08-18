有何啟示？美國企業「內幕人士」沽股速度4年最快

外國傳媒報道，根據TrimTabs投資研究公司的資料顯示，5月至今所謂的「企業內幕人士」(insider)共賣出價值超過500億美元(約3,900億港元)的股票，估計8月賣股規模可能是過去4個月以來第3次超過150億美元(約1,170億港元)。按統計，「企業內幕人士」賣股的步伐是2006年以來最快。

由於「企業內幕人士」對公司的實際營運較外界更清楚，故他們選擇沽股是警號之一。更值得留意的是，其他投資者仍湧入股市，由媒體編制的「恐懼貪婪指數」正處於「貪婪」一方。事實上，即使疫情肆虐及企業頻傳破產，美股依然以前所未見的速度從谷底反彈。

對於「企業內幕人士」賣股的原因究竟是擔心市場泡沫，抑或是為了募集資金，「門外漢」不得而知。DataTrek共同創辦人Nicholas Colas說，或許他們只是想搞清楚個人的資產負債表，也可能擔心公司會在景氣不理想的時候削減支出，導致自己工作不保而決定先套現。

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