【亂世買金】印度珠寶需求蒸發74%　金市復甦路仍遙

作為全球最大黃金市場之一，印度金市場在上半年已遭到新冠肺炎疫情重挫，惟分析認為在金價創下歷史新高等因素的影響下，該市場下半年復甦仍存不確定性。

外國媒體報道，世界黃金協會的一份報告稱，在截至6月的3個月中，印度的珠寶需求按年下挫74%至44噸，原因是黃金珠寶支出縮小，這是有紀錄以來的最低季度總數。

世界黃金協會印度執行董事Somasundaram PR表示，印度通常在下半年，包括排燈節在內的重要節日以及婚禮季節，黃金需求將增加，但今年情況很難說清楚，因為有多種因素將影響金市需求復甦，例如疫情發展，及局部封鎖和價格前景。

該報告預計，金價上漲及未來收入等不確定性，將拖累印度今年的黃金需求降至26年以來的最低水平。

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