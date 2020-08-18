新地沙咀道工廈重建住宅項目提修訂　伙數增63伙

申請範圍涵蓋沙咀道與聯仁街交界4幢工廈，佔地約121,829方呎。當中新地只持有安泰工業中心，其餘3幢為亞洲脈絡中心、王子工業大廈及萬象工業大廈，由其他業主擁有。

新方案只針對新地旗下的安泰工業中心，該地盤將為第一期，單位量由早年獲批的327伙，增加至390伙。

其餘3幢發展參數維持不變，連同上述最新修訂方案，整個地盤共4幢工廈，重建後將提供，涉及1,110個單位，總樓面約565,727方呎。

資料顯示，發展商去年底曾提交另一修訂方案，當時計劃將旗下持有的第一期，放寬建築密度並增加伙數至480伙，總體單位量共1,200伙。相比之下，新方案提供單位減少90伙。

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