【財經直播】無懼高追科技股？
2020年08月18日 16:43
東網電視更多新聞短片
港股周二(18日)好淡爭持，恒指午後更跌穿早市低位，中美關係持續緊張，大市缺乏上升催化劑，但恒生科技指數則跑出，升1%過外，是否繼續炒股不炒市策略？
美國進一步封殺華為，美國商務部決定將華為分布於21個國家中的38間關聯子公司，列入黑名單，禁止它們在美國境內外開發和生產與美國有關的技術、軟體及設備，手機設備沽壓沉重，特別是舜宇光學(02382)盤中挫逾一成。公司業績平平無奇，中期盈利17.49億元人民幣，按年升約22%，股價有排跌？
京東集團(09618)成績表亮麗，中期純利升1.2倍，其中第二季更多賺25.6倍，即市曾彈逾8%，大行紛紛送祝福，其中高盛將目標價由283元勁升至329元，現價可否追入？另一電商龍頭阿里巴巴(09988)亦愈升愈有，美國商務部長羅斯稱暫無意制裁它，加上午後有傳旗下螞蟻集團最快將於今個月內向聯交所遞交上市申請，在港集資約100億美元，股價有排升？
染藍大熱倒灶的美團點評(03690)，股價強勢未減，加上北水加持，周二(18日)創上市新高，見236元水平，再追是否值博？在中美關係緊張下，業務百分百在內地的美團，前景可看高一線？
《東網Money 18》搵嚟艾德證券期貨聯席董事陳政深同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！